HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag höher

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 375,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'151 Punkten steht. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 375,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 372,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'423 HOCHTIEF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,04 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es stand ein EPS von 3,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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