HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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27.08.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 427,60 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'634 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 428,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 427,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'353 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,56 Prozent. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 50,80 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,91 EUR belaufen. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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