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27.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag in Rot

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 423,60 EUR.

HOCHTIEF
398.00 CHF -0.36%
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Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 423,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'760 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 422,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 427,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'196 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 23,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 210,40 EUR fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,91 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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