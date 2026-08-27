HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Donnerstagmittag vor
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 428,20 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 428,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'813 Punkten liegt. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 430,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 427,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'989 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 22,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 210,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
16:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Donnerstagmittag vor (finanzen.ch)
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.