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27.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Donnerstagmittag vor

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 428,20 EUR zu.

HOCHTIEF
398.00 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 428,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'813 Punkten liegt. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 430,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 427,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'989 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 22,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 210,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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