Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 337,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'076 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 340,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 340,00 EUR. Bisher wurden heute 6'489 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 285,60 EUR fiel das Papier am 01.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 18,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,27 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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