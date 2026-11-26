Das Papier von HOCHTIEF legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 338,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 340,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 340,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'274 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,71 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 285,60 EUR am 01.12.2025. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,27 EUR belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.91 Mrd. EUR gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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