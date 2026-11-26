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26.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Donnerstagmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 337,00 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 337,00 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'207 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 340,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 12'255 Aktien.
Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 39,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 285,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,33 Prozent auf 11.91 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,54 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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