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26.10.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag im Plus
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 361,20 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 361,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'973 Punkten tendiert. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 363,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'019 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2025 Kursverluste bis auf 248,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,04 EUR je HOCHTIEF-Aktie. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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