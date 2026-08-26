HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Vormittag auf rotes Terrain

Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 426,20 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'296 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 425,80 EUR. Bei 427,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 1'512 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 29,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 102,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,91 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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