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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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26.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Nachmittag

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 429,80 EUR zu.

HOCHTIEF
399.45 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'545 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 433,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 427,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'712 Stück gehandelt.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (210,40 EUR). Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 104,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 6,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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