Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 330,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 28'833 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 329,80 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 337,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 21'632 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2025 bei 283,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,11 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,31 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent auf 11.91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,56 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum