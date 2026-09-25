HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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25.09.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 402,60 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'998 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 403,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 402,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'818 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 85,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,03 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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