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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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25.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 402,20 EUR.

HOCHTIEF
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Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'977 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 405,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13'651 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 85,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 10.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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