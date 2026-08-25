HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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25.08.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Dienstagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 432,60 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 432,60 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'380 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 432,60 EUR an. Bei 428,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9'868 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 28,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 51,36 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,91 EUR. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,31 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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