HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 407,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'828 Punkten steht. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 407,60 EUR zu. Bei 403,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3'789 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 2,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 121,70 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF gewährte am 19.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.72 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen. HOCHTIEF dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,33 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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