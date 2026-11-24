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24.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Dienstagvormittag ins Minus
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 355,80 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 355,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'245 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 355,80 EUR. Mit einem Wert von 358,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 752 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 55,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 273,80 EUR fiel das Papier am 24.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,05 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,31 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 05.11.2026. Das EPS belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.74 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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