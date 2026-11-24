Die HOCHTIEF-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 343,40 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 28'912 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 343,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'201 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 61,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 273,80 EUR am 24.11.2025. Abschläge von 20,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. Am 05.11.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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