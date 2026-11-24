Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 350,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 350,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 358,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'350 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 273,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 27,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 11.91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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