HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 397,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'008 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 394,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 20'549 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 28,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 26.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 45,34 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,03 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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