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23.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 340,00 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'822 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 344,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'618 HOCHTIEF-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,94 Prozent. Bei 268,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 21,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,31 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,32 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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