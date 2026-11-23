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23.11.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 357,00 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 357,00 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'275 Punkten steht. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 358,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20'205 HOCHTIEF-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 35,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,31 EUR belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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