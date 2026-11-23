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23.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 347,40 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 347,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'998 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 348,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 341,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'039 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 59,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,86 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,31 EUR belaufen. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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