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23.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagvormittag ins Plus

HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 359,00 EUR.

HOCHTIEF
328.38 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 359,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'036 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 360,20 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 359,20 EUR. Bisher wurden heute 2'475 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 54,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,04 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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