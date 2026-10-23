HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 352,40 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'851 Punkten liegt. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 349,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 359,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18'238 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (242,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,21 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,04 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 10.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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