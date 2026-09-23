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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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23.09.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Vormittag stärker

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

HOCHTIEF
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Um 09:28 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 405,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'591 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 406,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 404,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'001 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 26,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (217,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 46,47 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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