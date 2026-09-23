HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 401,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'310 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 401,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 404,40 EUR. Zuletzt wechselten 8'581 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Gewinne von 38,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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