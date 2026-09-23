HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Mit einem Wert von 404,00 EUR bewegte sich die HOCHTIEF-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'411 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 406,60 EUR. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 402,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 404,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'660 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,13 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 26.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 46,29 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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