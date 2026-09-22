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22.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Nachmittag gestärkt

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 403,20 EUR nach oben.

HOCHTIEF
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Um 16:28 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 403,20 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'628 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 405,80 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 402,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 12'112 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 27,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 217,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,03 EUR belaufen. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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