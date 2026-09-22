HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagmittag höher

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 405,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'724 Punkten liegt. Bei 405,80 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 7'072 Stück.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 26,86 Prozent niedriger. Bei 217,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 86,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,03 EUR je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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