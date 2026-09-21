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21.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag nordwärts

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 397,40 EUR.

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Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 397,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'257 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 400,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 398,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'190 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 39,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 45,40 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,03 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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