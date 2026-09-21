HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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21.09.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Mittag
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 398,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'186 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 400,80 EUR. Bei 398,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'187 Stück gehandelt.
Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 45,48 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,45 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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