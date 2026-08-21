HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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21.08.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 428,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'809 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 429,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 427,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'644 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,91 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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