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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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21.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittag stärker

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 432,40 EUR.

HOCHTIEF
405.26 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 432,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'987 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 434,00 EUR zu. Bei 427,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'633 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,40 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 51,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 EUR belaufen. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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