Um 09:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 341,80 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'145 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 340,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 345,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'132 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,08 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 27,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.74 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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