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20.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 343,80 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 343,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'070 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 339,40 EUR. Bei 345,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 10'410 Aktien.
Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Bei einem Wert von 268,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 28,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 05.11.2026. Das EPS lag bei 3,46 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 11.91 Mrd. EUR gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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