HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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20.10.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 367,40 EUR ab.
Die HOCHTIEF-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 367,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'289 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 366,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 369,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'257 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Mit Abgaben von 34,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,04 EUR belaufen. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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