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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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20.10.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag auf rotes Terrain

HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 363,40 EUR.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 363,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'072 Punkten realisiert. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 361,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 369,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'129 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 34,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,04 EUR belaufen. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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