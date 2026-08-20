HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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20.08.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 427,20 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 427,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'880 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 427,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 427,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'290 HOCHTIEF-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 22,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 210,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,75 Prozent.
HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,91 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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