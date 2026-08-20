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20.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die HOCHTIEF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 425,40 EUR.

HOCHTIEF
396.04 CHF -0.36%
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Mit einem Kurs von 425,40 EUR zeigte sich die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'679 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 427,40 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 416,40 EUR. Mit einem Wert von 427,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27'664 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 210,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,91 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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