HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittag nach

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 423,80 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'839 Punkten liegt. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 423,40 EUR. Bei 427,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'799 Stück gehandelt.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,72 Prozent. Bei einem Wert von 210,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 101,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,91 EUR. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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