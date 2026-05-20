HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 471,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'401 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 479,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 465,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33'384 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 67,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,69 EUR. Am 11.05.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,79 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,09 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8.92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HOCHTIEF dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,93 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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