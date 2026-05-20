Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’421 0.4%  SPI 18’962 0.5%  Dow 49’649 0.6%  DAX 24’650 1.0%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’940 1.5%  Gold 4’522 0.9%  Bitcoin 60’942 0.6%  Dollar 0.7886 -0.1%  Öl 106.8 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mid-America Apartment Communities-Anleger freuen
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: Über diese Dividende können sich Fresnillo-Anleger freuen
S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: Über diese Dividende können sich Roper Technolgies-Aktionäre freuen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: Diese Dividende entfällt auf PayPal-Anleger
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Amgen Aktionären eine Freude
Suche...

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.05.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Nachmittag zu

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 471,20 EUR.

HOCHTIEF
436.57 CHF 3.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 471,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'401 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 479,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 465,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33'384 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 67,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,69 EUR. Am 11.05.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,79 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,09 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8.92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HOCHTIEF dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,93 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren

HOCHTIEF-Aktie schwächer: Starkes Ergebnis verpufft am Markt


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten