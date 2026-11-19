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19.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 365,40 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 365,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'084 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 368,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 364,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 1'699 Stück.
Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 26,66 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,31 EUR. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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