Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 362,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'752 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 369,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 364,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6'968 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 52,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,31 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 11.91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,33 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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