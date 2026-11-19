Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 12:28 Uhr 2,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'040 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 369,40 EUR. Bei 364,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3'966 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,95 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 26,98 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. HOCHTIEF gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 11.91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren