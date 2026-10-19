HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag in Rot

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 369,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'355 Punkten steht. Bei 365,60 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 370,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16'646 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. 50,14 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 242,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,04 EUR ausgeschüttet werden. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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