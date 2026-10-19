Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 -0.5%  SPI 20’200 -0.4%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’302 -1.3%  Euro 0.9261 0.0%  EStoxx50 6’134 -1.1%  Gold 4’175 0.2%  Bitcoin 67’830 0.4%  Dollar 0.8249 0.0%  Öl 108.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Lindt1057075Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie gesucht: Frasers Group stockt Beteiligung auf
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
DHL-Aktie dennoch unter Druck: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Volkswagen-Aktie tiefer: Streit um mögliche Gehaltsstopps verschärft sich
BLKB-Aktie tiefer: Immobilienfonds plant Kapitalerhöhung um bis zu 40 Millionen Franken
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit Kursverlusten

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 367,20 EUR.

HOCHTIEF
339.42 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 367,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 366,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'727 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,40 EUR am 24.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Wichtiger Dienstleistungsvertrag in Sellafield verlängert


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
18.10.26 Logo WHS KI-Boom oder Blase? Was Anleger jetzt wissen müssen – kostenloser Online-Kongress
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’711.27 6.26 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’318.45 19.10.2026 13:05:40
Long 13’053.80 10.13 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.