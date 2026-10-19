HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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19.10.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 367,20 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 367,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 366,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'727 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,40 EUR am 24.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,56 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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