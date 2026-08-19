HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'798 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 436,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 432,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'594 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,91 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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