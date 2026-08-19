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19.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochnachmittag schwächer

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 424,40 EUR.

HOCHTIEF
397.46 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 424,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'843 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 423,60 EUR. Mit einem Wert von 432,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'588 Stück gehandelt.

Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 210,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 101,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,91 EUR aus. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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