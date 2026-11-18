Die HOCHTIEF-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 362,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'018 Punkten notiert. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 360,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 366,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 9'199 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 52,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,00 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,05 Prozent.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,31 EUR ausgeschüttet werden. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,32 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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