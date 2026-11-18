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18.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag in Grün
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 366,20 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'109 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 368,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 366,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'252 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (268,00 EUR). Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,31 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.91 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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